Участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" смогут поехать в туры по РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Лучшие участники проектов, которые входят в платформу "Россия - страна возможностей", смогут поехать в бесплатные туристические поездки по стране. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в ходе старта онлайн-тура "Это Россия", посвященного Дню Молодежи.

"Мы подготовили [такую возможность] вместе с Ростуризмом, Росмолодежью и другими нашими коллегами. Участники наших проектов смогут получить этим летом путевку - это будут и авторские туры, и недельные поездки, и туры выходного дня. Эти туры будут бесплатно предоставлены нашим лучшим участникам", - сказал Комиссаров.

Он уточнил, что программа этих туров будет создаваться совместно с обществом "Знание". "Будут интересные встречи, лекции, общение", - добавил Комиссаров.

Комиссаров сказал, что такую возможность могут получить "и действующие, и будущие участники платформы".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.