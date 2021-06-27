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Авиакомпания "Азимут" открыла рейсы из Ростова в Болгарию и возобновляет полеты в Стамбул

Рейсы в Варну стартуют с 12 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов из Ростова-на-Дону в Болгарию, а также возобновила полеты в Стамбул. Об этом сообщается на сайте компании.

"Авиакомпания "Азимут" информирует об открытии продаж авиабилетов на рейсы из донской столицы в Болгарию - в курортный город Варна. Отправиться к болгарским берегам можно будет с 12 июля. Рейс А4293/294 Ростов-на-Дону - Варна - Ростов-на-Дону будет выполняться по средам согласно расписанию", - говорится в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что также с 12 июля авиакомпания "Азимут" возобновляет рейсы в Турцию, полеты в Стамбул будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

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