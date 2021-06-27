Темпы вакцинации на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде выросли вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Число участников фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, вакцинировавшихся от коронавируса на мероприятии, в третий день фестиваля выросло вдвое по сравнению с прошлой субботой, когда проходило предыдущее мероприятие. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Более 200 человек вакцинировалось от коронавируса в рамках третьего дня фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Число привившихся на площадке выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем фестиваля", - отметили в пресс-службе.

В третий день фестиваля было проведено 697 экспресс-тестов, из которых 278 были бесплатными для несовершеннолетних. Возможностью вакцинироваться в мобильном пункте воспользовался 231 гость фестиваля. Как ранее сообщал ТАСС, в прошлый день фестиваля было вакцинировано 107 человек.

Допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется строго по специальным подтверждениям в виде браслетов. Их можно получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков.

Условиями получения подтверждения являются сертификат профилактической прививки от коронавируса, отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 для несовершеннолетних. Кроме того, можно предъявить результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования. Организаторы фестиваля предоставляют возможность сдать экспресс-тесты в специальных пунктах. Тестирование для несовершеннолетних бесплатное. На площадке также организован мобильный пункт вакцинирования для лиц старше 18 лет.

Мероприятия фестиваля "Столица закатов" начались в Нижнем Новгороде 12 июня. С этого дня каждую субботу нижегородцы и гости города могут встретить закат на набережной, посетить несколько концертов и фейерверки от лучших пиротехнических команд страны.