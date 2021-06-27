В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки от коронавируса

БЕЙРУТ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Иордании сообщило в воскресенье о смерти 66-летнего подданного из города Маан после получения второй дозы вакцины AstraZeneca.

В заявлении, переданном агентством Ammon, говорится, что смерть наступила через 10 минут после сделанной прививки. "Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом", - подчеркивается в документе.

Как заявил представитель Минздрава, "пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса". В министерстве пообещали проинформировать о диагнозе, когда он будет установлен.

По сведениям агентства, скончавшийся пациент страдал хроническими заболеваниями. Первая прививка препаратом AstraZeneca была сделана ему 4 апреля.

Вакцинация в Иордании проводится с 13 января, к настоящему моменту 2,2 млн подданных (22% жителей королевства) сделали по одной прививке, 1,1 млн человек получили по две прививки.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 749 319 человек, от инфекции излечились 733 113, а число смертельных исходов составило 9 718.