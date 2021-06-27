В Карачаево-Черкесии пройдет ночная лига по футболу

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Любительские соревнования по футболу для участников, которые могут играть после учебного или рабочего дня, пройдут в Карачаево-Черкесии (КЧР) осенью. Участниками станут 120 человек, рассказал ТАСС в воскресенье руководитель проекта Расул Аджиев.

"На данный момент в Черкесске нет освещенных футбольных площадок, чтобы вечером можно было поиграть в футбол - для студентов и для работающий части населения. У нас возникла идея за счет грантовых средств оборудовать площадку и провести ночную футбольную лигу", - сказал Аджиев.

По его словам, набор участников со всего региона начнется в августе, за кубки и медали будут соревноваться 10 команд по 12 человек. Игры будут проходить в сентябре, 26 сентября состоится игра за третье место и финал. Участников обеспечат формой, будет закуплено необходимое для проведения игр оборудование.

"Мы не замахиваемся на профессиональный футбол, а пытаемся развить любительский. Чтобы именно у любителей этого спорта - у рядовых жителей, - была возможность после работы или учебы просто поиграть", - обратил внимание Аджиев.

По поручению руководителя региона Рашида Темрезова для организации соревнований и дальнейшего проведения игр для жителей Черкесска будет установлено освещение на территории футбольной площадки в южной части города. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Федерации футбола КЧР.

Как ранее рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов, в КЧР рассчитывают к 2025 году привлечь к активному занятию спортом более 60% населения посредством увеличения спортивно-массовых мероприятий и строительства спортивной инфраструктуры. С 2011 года в республике введено в эксплуатацию более 80 спортивных объектов, преимущественно в сельской местности.