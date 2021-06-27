Росмолодежь получила более 11,5 тыс. инициатив по развитию молодежных треков нацпроектов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росмолодежь получила более 11,5 тыс. предложений по развитию молодежных треков, которые предусмотрены нацпроектами. Об этом сообщила в воскресенье руководитель ведомства Ксения Разуваева в ходе онлайн-марафона "Я молодость".

"27 июня на онлайн-марафоне Росмолодежи "Я молодость" презентовали идеи, предложенные для включения в национальные проекты России. Во время масштабного сбора было подано более 11,5 тыс. проектов", - сказала Разуваева.

Она подчеркнула, что все инициативы войдут в предложения для включения в нацпроекты, а также станут основой плана деятельности Росмолодежи на этот и следующий годы.

"Ни один нацпроект не остался без внимания. Вместе с тем есть топ-5, которые вызывают наибольший интерес молодежи, - "Культура", "Образование", "Экология", "Демография", "Жилье и городская среда". Сейчас будем систематизировать все идеи и передадим в правительство для внедрения в нацпроект", - добавила она.

Кроме того, Разуваева отметила, что Росмолодежь и АНО "Национальные приоритеты" в течение года запустят специальный "Навигатор возможностей для молодежи", по которому можно получить информацию об услугах, проектах и мероприятиях во всех сферах, начиная от тематических конкурсов и заканчивая льготами для молодых семей и специалистов.

Росмолодежь инициировала проведение онлайн-марафона в официальной группе ведомства в сети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия - страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.