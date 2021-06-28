WSJ: разведка США пока не смогла определить причины появления коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США, перед которым администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

В конце мая президент США сообщил, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Байден поручил спецслужбам "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Однако, как уточняет издание, американское разведывательное сообщество вряд ли сможет дать окончательный ответ на вопрос Байдена и через 90 дней, поскольку пока не располагает убедительными доказательствами в пользу той или иной версии. Сам президент США отдает себе полный отчет в этом. "Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты", - приводит газета слова одного из источников в администрации.

Споры о происхождении инфекции

The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, будто минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории искусственного происхождения нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института проходили стационарное лечение еще до сообщения китайскими властями о выявлении COVID-19, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.