Тринидад и Тобаго откроют границы со второй половины июля

ГАВАНА, 28 июня. /ТАСС/. Руководство Тринидада и Тобаго приняло решение с 17 июля смягчить ограничения по въезду в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Приезжающие должны будут соблюдать строгий карантин, сообщило в воскресенье агентство EFE.

По его данным, въезд будет открыт только вакцинированным иностранцам, граждане островного государства смогут вернуться на родину даже без прививки, но обязаны будут находиться в изоляции на протяжении по меньшей мере 14 дней. Перед путешествием они также обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до рейса.

На настоящий момент в республике с населением около 1,4 млн человек зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 800 человек.