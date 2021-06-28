В Мосгордуме собрали предложения по использованию велосипедов и самокатов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Предварительные предложения по вопросам регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности велосипедов и самокатов, в парках и общественных пространствах Москвы собрали в Мосгордуме. Так, предлагается разрешить движение на СИМ по велополосам и велопешеходным дорожкам, установить ограничения по скорости в парках до 15 км/ч и приоритет пешеходов во всех случаях использования данных транспортных средств, а также оборудовать их звуковой и световой сигнализацией, сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Предлагается признать целесообразным включение в правила дорожного движения РФ норм о регулировании движения СИМ, направить обращение в правительство России внести изменения в ПДД и выйти с предложением к правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, зон отдыха, садов и иных общественных пространствах, независимо от ведомственной подчиненности", - сказал Шапошников.

Кроме того, предлагается закрепить обязательность пользователей СИМ в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на средствах, оснащенных передними и задними габаритными огнями. "Также не допускается передвижение на самокатах и других СИМ двух людей одновременно, а также в состоянии алкогольного опьянения. При пересечении потоков пешеходов с СИМ приоритет остается за пешеходами", - пояснил спикер.

По словам Шапошникова, предлагается также ограничить скорость передвижения на СИМ в парках до 15 км/ч и предусмотреть обязательное наличие велодорожек на территории парка. "При их отсутствии - прокат и использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности и передвижение на них не допускается", - уточнил он.

Он добавил, что до принятия нормативных правовых актов, регулирующих передвижение на СИМ, планируется просить департамент СМИ и рекламы города Москвы организовать информирование граждан через доступные ресурсы о рекомендуемых мерах предосторожности и порядке использования СИМ в парках и иных городских общественных пространствах. Также планируется обсудить вопрос о создании черного списка нарушителей этих требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишение права на аренду СИМ в городских сервисах.

Изменения ПДД

В мае прошло заседание круглого стола с участием депутатов Московской городской думы, представителей столичных департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента регбезопасности и противодействия коррупции, ГУ МВД России по Москве, Мосгорпарка, межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов". По итогам заседания свои предложения в Мосгордуму направили велотранспортный союз, транспортная ассоциация московской агломерации, дирекции парка "Яуза" и Московского государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника, МАДИ, а также москвичи и представители СМИ.

"В настоящее время Министерством транспорта Российской Федерации осуществляется доработка соответствующих изменений в ПДД, закрепляющих новый термин - "средство индивидуальной мобильности". При этом следует отметить, что на сегодняшний день электротранспорт массово используется гражданами в повседневной жизни не только в целях развлечения, но и как вид персонального транспортного средства, быстрого и удобного для перемещения; растет спрос на СИМы для реализации услуг курьерской доставки; электросамокаты также пользуются популярностью у туристов", - отметил Шапошников.

Он добавил, что участники круглого стола предлагают признать целесообразным включение в правила дорожного движения норм о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, а также поддержать предлагаемую участниками обсуждения редакцию изменений в ПДД, предусматривающую ограничение максимальной скорости СИМ до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами - до скорости пешеходного потока. При этом, если во время такого движения создаются опасность или помехи для движения пешеходов лицо пользователь СИМ должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными ПДД для движения пешеходов.

"Движение на СИМ должно осуществляться по специально обустроенной велоинфраструктуре (полосам для велосипедистов, велосипедным зонам, велосипедным дорожкам, велопешеходным дорожкам - прим. ТАСС). В случае отсутствия указанной инфраструктуры движение осуществляется по тротуарам. В случае отсутствия специально обустроенной велоинфраструктуры и тротуара либо недостаточности его ширины движение осуществляется по правому краю проезжей части. Запрещается перевозка пассажиров на СИМ, движение СИМ по автомагистралям, использование СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения. Также для СИМ вводятся специальные дорожные знаки и таблички", - сообщил Шапошников.

По его словам, также предлагается предусмотреть аналогичные ограничения для велосипедов и электровелосипедов в части скоростного режима и движения по тротуару. "В целях повышения безопасности и эффективной идентификации СИМ поддержать предложение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об их обязательной маркировке и направить соответствующее обращение. Планируется направить обращение в правительство РФ о внесении изменений в ПДД", - заключил председатель Мосгордумы.