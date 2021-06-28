В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 некоторых категорий граждан

ТАСС, 28 июня. Главный государственный санитарный врач по Смоленской области подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для работников сфер торговли, общепита, услуг и ряда других предприятий и организаций. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <...> постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте документа.

Так, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти работники сфер торговли, услуг, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики. Кроме того, вакцинироваться должны сотрудники организаций, оказывающих услуги почтовой связи, работники общественного транспорта и такси, а также те, кто работают в сфере просветительских и зрелищных мероприятий.

Отмечено, что первым компонентом вакцины необходимо привиться до 9 августа, вторым - до 1 сентября. "За 24-ю неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев [в регионе] превысил 61% <...> По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 61,1%, дети - 6,4%, пенсионеры - 32,5%", - добавили в сообщении.

По данным оперштаба на 27 июня, в Смоленской области с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 33 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе 207 - за последние сутки. Выздоровели 31 295 человек, 1 105 пациентов умерли.

С 16 июня в регионе запретили проводить массовые и спортивные мероприятия с участием зрителей. Культурные, выставочные, просветительские мероприятия, кино- и театральные фестивали, их репетиции, могут быть организованы при условии заполнения помещения не более чем на 30%. Временно приостановлен массовый допуск в помещения многофункциональных центров (МФЦ), прием возможен по предварительной записи. Запрещена деятельность детских аттракционов, парков развлечений в закрытых помещениях. До 4 июля продлен запрет на посещение домов-интернатов и других соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан.