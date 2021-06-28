Одну из старейших школ в Кузбассе капитально отремонтировали и сделали цифровой

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт и цифровизация проведены в одной из старейших школ Кузбасса - школе № 12 в Новокузнецке, построенной в 1933 году. На ремонт и оснащение образовательного учреждения направлено около 225 млн рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте областного правительства.

"1 сентября около 700 учеников вернутся в обновленную школу и будут заниматься в оснащенных современным оборудованием классах, по достоинству оценят обновленный спортзал, лабораторию робототехники, профессиональную студию для съемок учебных видео и многое другое. В капремонт и оснащение этого старейшего учебного заведения Новокузнецка вложено почти 225 млн рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

В здании школы, где в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь, полностью заменили кровлю и все инженерные коммуникации, отремонтирован фасад, заменены окна. Для обеспечения безопасности школа оснащена современной системой видеонаблюдения, установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой речевого оповещения. Благоустроена и пришкольная территория, здесь создана большая спортивная зона с футбольным полем, спортивными площадками. В классах проведен капитальный ремонт и каждый из них теперь стал цифровым.

"На оснащение школы средствами обучения было направлено 80,9 млн рублей. Современное интерактивное оборудование закуплено во все классы, в школе появилась лаборатории робототехники, альтернативных источников получения энергии, профессиональная студия для съемок учебных видео. Благодаря оснащению школы цифровым оборудованием образовательный процесс соответствует всем современным требованиям, дети получают необходимые компетенции и навыки, им проще определиться с выбором будущей профессии", - рассказали ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

Таких обновленных школ в Кузбассе уже 21, до конца года будут капитально отремонтированы еще семь, все работы выполняются по губернаторской программе "Моя новая школа". Программа предусматривает ремонт и оснащение старых школ по самым современным стандартам для создания равных условий для цифрового образования школьников как в новых образовательных учреждениях, так и в тех, которые давно работают в моногородах и сельских территориях Кузбасса.

Новая жизнь старых школ

Программа "Моя новая школа" действует в Кузбассе с 2019 года, финансируется только за счет средств областного и муниципального бюджетов - ежегодно на ремонт старых школ регион выделяет по 2,5 млрд рублей. Кузбасский проект сегодня активно изучают на федеральном уровне. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о том, что кузбасский проект "Моя новая школа" может стать федеральным и войти в партийный проект "Новая школа".

Особенностью кузбасского проекта является вовлеченность детей и педагогов - они сами выбирают, какой будет их новая школа. Например, в школе № 9 моногорода Таштагола по желанию детей установили альтернативные источники энергии для изучения физических явлений, а в кемеровской гимназии № 21 есть учебно-демонстрационные экспонаты - на переменах ученики могут крутить педали велосипеда и заряжать телефон, или громко кричать в специальной кабине, чтобы никто не услышал, и узнать силу своего голоса. В школе села Ягуново есть интерактивный тренажер для вождения и изучения правил дорожного движения - как в автошколах.

"Все школы проектируются как цифровые, для каждой разрабатывается уникальный дизайн-проект, который затрагивает не только само здание, но и прилегающую территорию. В каждом случае учитываются и потребности населения микрорайона школы. Например, если школа находится в небольшом поселке, она станет центром притяжения не только школьников, но и дошкольников, и взрослого населения, и это учитывается при благоустройстве территории, при проектировании спортивных сооружений", - рассказали ТАСС в Министерстве строительства Кузбасса.

Сегодня в Кузбассе школы в программу включают по заявкам муниципалитетов. Регион уже начал масштабный аудит образовательных учреждений, чтобы оценить общее состояние школ и выявить те, которые требуют ремонта. По оценке федеральных властей, сегодня в России 72% старых школ нуждаются в текущем ремонте, 10% - в капитальном. Президент РФ Владимир Путин на прошедшем недавно съезде партии "Единая Россия" предложил правительству РФ совместно с регионами разработать пятилетнюю программу капремонта школ, особое внимание в которой уделить сельским образовательным учреждениям. Опыт Кузбасса может лечь в основу федеральной программы.

"Мы понимаем важность и своевременность нашей работы, поскольку помещения многих образовательных учреждений выработали свой ресурс и требуют кардинального обновления. Одной из реакций федерального руководства на проект "Моя новая школа" стало предложение изучить его совместно с Минпросвещения и Минстроем, и распространить опыт Кузбасса по созданию цифровых школ на всю страну. Мы понимаем важность поставленной президентом страны задачи, поэтому готовы делиться нашим опытом с другими регионами", - отметил губернатор Кузбасса, чьи слова приводятся в сообщении.