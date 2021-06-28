Курганские власти рекомендовали предприятиям перевести на удаленку не менее 20% работников

ТАСС, 28 июня. Работодателям в Курганской области рекомендовано перевести не менее 20% своих сотрудников на дистанционную работу, также региональные власти решили отменить несколько массовых мероприятий. Об этом говорится в выписке из решения областного оперативного штаба, опубликованного на официальной странице департамента экономического развития региона во "ВКонтакте".

"По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции на территории Курганской области решил перевести на дистанционный режим работы не менее 20% работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам", - говорится в сообщении с уточнением, что при ухудшении ситуации с коронавирусом рекомендуется перевод на удаленку не менее 30% сотрудников.

Помимо этого, руководителям крупных предприятий предлагается ввести дифференцированный график начала рабочего дня для того, чтобы в общественном транспорте в утренние часы не было большого скопления людей.

Также решено отменить несколько крупных массовых мероприятий в регионе - гастрономический фестиваль "День сырка", сельскохозяйственную выставку "День Уральского поля" и гастроли "Шоу каскадеров". Соревнования по автомобильному кроссу 3 и 4 июля пройдут без зрителей.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Курганской области составляет более 22,3 тыс.