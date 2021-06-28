Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в Крыму сложной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает ситуацию с распространением нового коронавируса в Крыму сложной, заболеваемость в республике растет, сообщила в понедельник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Ситуация по Республике Крым довольно сложная. Уровень заболеваемости растет. Растет серьезно. И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были пойти на те ограничения, которые приняты в указе главы", - сказала Пеньковская.

Главный санитарный врач Крыма добавила, что "сегодня уровень иммунизации не позволяет говорить о коллективном иммунитете". "Эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции сегодня можно регулировать только введением ограничительных мероприятий, которые принимаются указом главы", - добавила Пеньковская.

Двадцать второго июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.