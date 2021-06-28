РПЦ предложила Минкультуры создать новый фильм об Александре Невском

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый фильм о русском князе Александре Невском может появиться в России. С таким предложением к Министерству культуры РФ обратились представители Русской православной церкви.

"Мы предложили Министерству культуры создать еще один фильм об этом удивительном человеке (Александре Невском - прим. ТАСС), который смог и на поле брани, и в тяжелейшей, ни с чем не сравнимой дипломатической ситуации отстаивать интересы своего народа и сохранить, пусть и очень тяжело, исторический путь своей страны", - сказал на пресс-конференции в понедельник председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Он сказал, что в рамках отмечаемого в России юбилея святого благоверного князя Александра Невского в Новой Третьяковке организована выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского". По словам митрополита, Невский на картинах художников начала 19 века, а также в других художественных произведениях и фильмах, предстает "зрелым мужем", в частности, в фильме 1938 года советского режиссера Сергея Эйзенштейна. При этом, на момент битвы на Неве князю было 19 лет, а во время сражения на льду Чудского озера - 21 год, отметил владыка.

"Само художественное отображение безусловно великого деятеля нашей истории независимо от поправок на точность сюжета, в том числе и на точность относительно возраста Александра Невского, безусловно передает тот сдержанный, но необходимый по замыслу художников пафос и идею о великом державном правителе, защитнике народа, защитнике Руси, который они хотели воплотить в своих творениях", - объяснил митрополит.

По его мнению, сегодня важно показать Невского настоящим, в том числе и для примера и патриотического воспитания молодежи.