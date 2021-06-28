Более 1000 коек готово для больных COVID-19 в Мурманской области

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Коечный фонд для больных коронавирусом в Мурманской области превысил 1000 коек, из которых свободны 10%, сообщил на оперативном совещании в правительстве области министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Только на прошлой неделе из-за ухудшения эпидемической ситуации дополнительно развернуто 240 коек.

"Мы начали развертывание дополнительных коек. Всего их развернули уже плюс 642, на прошлой неделе развернули 240. На сегодняшний момент функционируют 1023 койки, 804 - с кислородом, 72 - с аппаратами ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет порядка 10%", - сказал Панычев.

По словам министра здравоохранения Мурманской области, догоспитальный этап в регионе тоже усилили дополнительными бригадами. Теперь помощь пациентам с COVID-19 оказывает 21 бригада скорой медицинской помощи и две дополнительные амбулаторные патронажные бригады, всего их 19.

В регионе проведено уже более 1 млн 20 тысяч ПЦР-исследований, более 236 тысяч человек получили результаты по СМС. С учетом возросшей потребности в регионе увеличивается неснижаемый запас лекарств и антисептиков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал дополнительное выделение средств из регионального бюджета на борьбу с коронавирусом и медицину в целом. "Документ я подпишу в ближайшее время для того, чтобы все необходимые дополнительные ресурсы для борьбы с ковидом и не только у нашей системы здравоохранения были", - пояснил Чибис.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превышает 53 тысячи, всего зафиксировано 1 302 умерших пациентов. Сегодня в Мурманской области выявили 169 заболевших.