В пунктах временно размещения после наводнения в Крыму остаются более 160 человек

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пункты временного размещения продолжают работать для пострадавших от наводнения в Крыму, в них остаются 160 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", - сказали в МЧС.

В настоящее время в регионе установилась теплая и даже жаркая погода. Однако сохраняется стопроцентная вероятность выпадения осадков.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.