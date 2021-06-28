Власти Кубани объяснили, почему губернатор края носит антивирусный бейдж

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев носит антивирусный бейдж в качестве дополнительной защиты от коронавируса. Это не является заменой вакцинации, глава региона сделал прививку еще в январе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в понедельник.

Накануне в официальном Instagram-аккануте Кондратьева появилась фотография, на которой он запечатлен с министром природы РФ Александром Козловым и мэром Геленджика Алексеем Богодистовым. На фото видно, что у Кондратьева на рубашке закреплен бейдж - "блокатор вирусов". Ряд СМИ региона предположили, что губернатор выбрал бейдж вместо прививки от коронавируса.

"Такой бейдж с антисептиком губернатор Кубани стал носить с начала пандемии. И ни в коем случае не предпочел его вакцинации. Прививку Вениамин Кондратьев сделал еще в январе", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что при необходимости, если титр антител понизится, Кондратьев готов своевременно пройти ревакцинацию после консультации с врачом.

Также в пресс-службе отметили, что на фото губернатор находится в маске, как предписывает Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в регионе выявлены 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 51 513. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 382 человека умерли, 63 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро - на ЭКМО.