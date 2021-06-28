Эксперт: туристы переориентируются на частный сектор Сочи из-за ограничений по ковиду

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Туристы, которые не захотят или не успеют привиться от коронавируса, чтобы заселиться в отели и гостиницы Сочи, переориентируются на частный сектор и посуточную аренду квартир, а туротрасль потеряет значительное число гостей и прибыли. Такое мнение выразила президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

С 1 августа гостиницы и отели Краснодарского края смогут принимать только вакцинированных от коронавируса гостей.

"Остается частный сектор, посуточные квартиры, которые, конечно, никто проверять не будет. Поэтому жилье посуточное, оно возрастет в цене, и будет пользоваться еще большей популярностью", - сказала Нетягина.

Она подчеркнула, что заграничные курорты принимают туристов с ПЦР-тестом, что вытесняет курорты Краснодарского края из конкуренции с ними. В связи с этим отельеры могут потерять "очень много гостей", добавила Нетягина.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Вместе с тем, Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что продажи туров в Краснодарский край упали в 2-3 раза на фоне новых ограничений. Эксперты ожидают аннулирование больше половины броней, если позиция региональных властей не изменится.