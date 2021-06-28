Путин направил приветствие участникам XVI конференции городов-партнеров России и Германии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI конференции городов-партнеров России и Германии, которая проходит в Калуге с 28 июня по 30 июня 2021 года. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Движение породненных городов традиционно является значимой составляющей двустороннего взаимодействия и одной из наиболее эффективных форм народной дипломатии. Неслучайно оно пользуется столь широкой поддержкой как в России, так и в Германии: на сегодня побратимские отношения установлены уже между двумя сотнями городов, регионов и муниципалитетов наших стран", - говорится в послании президента.

Говоря об организации конференции, глава государства отметил важность участия в мероприятии не только представителей местных органов власти. но и делегации деловых кругов и общественных организаций. "Уверен, что вы проведете плодотворные, содержательные дискуссии, которые будут способствовать развитию конструктивных партнерских связей, а также упрочению доверия и понимания между народами России и Германии", - добавил он.

Кроме того, президент отметил символичность проведения конференции в Калуге, которая отмечает в этом году 650-летие. По словам Путина, Калуга поддерживает тесные экономические, социальные и гуманитарные связи с германскими партнерами, в результате чего были реализованы многие взаимовыгодные проекты.

Германо-российская конференция городов-партнеров, которая проходит с 28 по 30 июня в Калуге, примет более 400 участников, среди которых будет свыше 150 представителей городов Германии. Ожидается подписание ряда важных соглашений с Калугой, Обнинском, Тарусой и Мосальском. В конференции примут участие политики, представители городов, муниципалитетов и регионов, гражданских организаций и бизнеса России и Германии.