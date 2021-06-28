Эксперты считают, что новые поправки в закон "Об оружии" приведут к сокращению рабочих

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новые поправки в федеральный закон "Об оружии" приведут к сокращению рабочей силы и, возможно, к остановке ряда производств. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные ТАСС.

Как сообщил советник генерального директора "Молот - Оружие" (производитель гладкоствольных полуавтоматических ружей "Вепрь-12") Владимир Нагаев, принятие поправок может привести к сокращению рабочей силы. "В случае ликвидации "Молот - Оружие" будет уволено около 2 тыс. сотрудников. Для города Вятские Поляны с населением всего 32 тыс. человек последствия будут ужасны. С учетом членов их семей без средств к существованию останется 6-8 тыс. человек", - проинформировал Нагаев. Нововведения могут привести даже к полной остановке и ликвидации предприятия, добавил представитель "Молот - Оружие".

При вступлении поправок в силу завод рискует потерять большую часть выручки. "Завод на сегодняшний день и так балансирует на грани выживания. Введенные в 2017 году в отношении "Молот - Оружие" санкции со стороны администрации США практически отрезали предприятие от внешних рынков. В результате санкций произошло падение производства гражданского стрелкового оружия (ГСО) более, чем на 50%", - сказал Нагаев, отметив что доля ГСО составляет около 55-60% от суммы общей реализации продукции, производимой предприятием.

Как отметил Нагаев, "Молот - Оружие" обладает уникальными компетенциями по производству ГСО. "На предприятии существует ряд компетенций, связанных с уникальными технологиями используемой в производстве спецпродукции. Потеряв узких специалистов, потеряв преемственность поколений, данные компетенции будут навсегда утрачены для России", - подытожил он.

Миллиардный ущерб

По словам исполнительного директора Союза российских оружейников имени М. Т. Калашникова Владимира Жихарева, негативный эффект от поправок наступит в течение полугода-года.

"Предварительный ущерб от заявленных ужесточений оборота участниками рынка оценивается в 5 млрд рублей ориентировочно. Это суммарные потери, которые понесут производители оружия, патронщики, производители аксессуаров для оружия, прицелов, тепловизоры, это потери, которые понесет вся отрасль. И как следствие этих потерь - это негативный социальный эффект. Очень большое количество рабочих мест может быть сокращено в связи с рядом предлагаемых ужесточений, а именно ужесточений по полуавтоматическому оружию, а также Lancaster и Paradox", - рассказал он.

Запрет приобретения полуавтоматического гражданского оружия в начале стажа владения оружием существенно ударит по рынку, подчеркнул эксперт. "Сейчас гладкоствольный "полуавтомат" - это самая массовая, самая продаваемая категория гражданского оружия в России. И ужесточения в этой части отразятся не только на производителях оружия и боеприпасов, но также отразятся на малом, среднем бизнесе, а именно на магазинах по торговле оружием", - отметил эксперт.

Lancaster и Paradox под угрозой исчезновения

Как отметил в беседе с ТАСС главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар, изменение в законодательстве негативно отразится на рынке стрелкового оружия Lancaster и Paradox.

"Скорее всего, пострадают те, кто приучались к этому оружию, и купили более 150 тыс. единиц. Сформировался определенный фан-клуб - не только среди владельцев, но среди людей, которые ожидают его приобретения. Если сейчас продажи этого типа оружия исчисляются тысячами единиц в месяц, то после приравнивания к нарезному оружию речь будет идти о считанных десятках единиц продаж за то же время", - отметил он.

Сокращение производства гражданских патронов

Принятие поправок приведет и к резкому сокращению производства патронов для гражданского стрелкового оружия в России, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственной фирмы "Азот" (один из крупнейших производителей патронов для гражданского оружия) Владимир Субботин.

"С уменьшением единиц на руках у охотников резко сократится и расход боеприпасов. Спрос на патроны упадет. Руководителям заводов придется либо сокращать рабочие места, либо уходить на другие рынки сбыта, отодвигая внутренний рынок на второй план", - пояснил Субботин.

По его словам, США по-прежнему остаются крупнейшим в мире рынком ГСО, который постоянно развивается. "Сегодня США как никогда скупают [гражданское] оружие, боеприпасы и комплектующие по всему миру, создавая дефицит на данный товар. "Азот" - одна из немногих компаний, которая все ресурсы направила на внутренний рынок, но принятие поправок вынудит предприятие последовать примеру других фирм", - отметил Субботин.

Новые поправки

18 мая 2021 года поправки в закон "Об оружии" были приняты Госдумой в первом чтении. Поправками ко второму чтению в него было добавлено положение о запрете продажи охотничьего оружия гражданам, не достигшим 21 года, за исключением прошедших или проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих звания или классные чины юстиции. Исключения также сделаны для коренных малочисленных народов и профессиональных охотников.

Газовое, спортивное, сигнальное оружие, длинноствольные охотничьи и спортивные ружья по-прежнему можно будет покупать с 18 лет, однако первые два года после получения лицензии можно приобрести лишь оружие без магазина (барабана). Во втором чтении законопроект был принят Госдумой 15 июня, а в третьем чтении - 16 июня.