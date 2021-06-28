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Более 30 рейсов в аэропортах Москвы задержали из-за непогоды

Отменили три рейса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 30 авиарейсов задержаны, еще два отменены в Москве вечером 28 июня из-за непогоды, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 19:30, в Шереметьево задержаны шесть рейсов, отменены два. В Домодедово отменен один рейс, задержаны восемь. В Жуковском задержан один рейс, во Внуково - 17.

Ливень прошел в Москве 28 июня. В Гидрометцентре сообщили, что в Московском регионе погода будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.

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Россия
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