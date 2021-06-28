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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Сумму ущерба Ялте от подтоплений предварительно оценили в более 7 млрд рублей

Суммы самих капитальных ремонтов в разы больше

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Предварительный подсчет ущерба Ялте после подтоплений завершен, сумма превысила 7 млрд рублей, сообщила журналистам глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Мы завершили сегодня предварительный подсчет нанесенного урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы - порядка 7 млрд рублей, чуть выше 7 млрд рублей. Ну а, конечно, суммы самих капитальных ремонтов в разы больше", - сказала Павленко.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что, по предварительным подсчетам, прямой ущерб, нанесенный ливнями и подтоплениями в Крыму с 16 по 20 июня, составляет порядка 12,5 млрд рублей.

"Работаем над тем, чтобы защитить эту цифру в правительстве, и готовим доклад на имя главы государства об оказании конкретной помощи. Уверен, что такая помощь будет оказана. С каждой семьей будем разбираться индивидуально. Есть вопросы такого характера, что у кого-то нет документов, кто-то не прописан", - сказал Аксенов журналистам в понедельник.

На заседании комиссии по ЧС глава ялтинской администрации рассказала, что три частных и один многоквартирный дом признаны представляющими угрозу жизни людей после подтоплений в Ялте. "Мы вынуждены констатировать факт, что в результате стихийного бедствия три частных домовладения и один многоквартирный жилой дом на 18 квартир несут угрозу жизни и здоровью населения. Это те граждане, которые находятся в основном в пунктах временного размещения. Напомню, их сегодня 38 человек, из них пятеро детей", - сказала Павленко.

Она добавила, что решение проблем этих людей требует первоочередного внимания.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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