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Пандемия COVID-19

Актриса Вера Сотникова заразилась коронавирусом

Телеведущую госпитализировали

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Телеведущая и актриса Вера Сотникова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление", - написала ведущая.

Вера Сотникова исполняла роли в отечественных лентах "Курьер" и "Людмила", телесериале "Управа". В качестве продюсера работала над документальным фильмом о поэтессе Марине Цветаевой. Является одной из соведущих передачи "Битва экстрасенсов" на ТНТ.

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РоссияПандемия COVID-19
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