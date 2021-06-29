Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление заместителя комиссара полиции Гэри Уоробойса.

Как рассказал Уоробойс, офицеры полиции прибыли на автозаправочную станцию в Армидейле (расположен в 500 км к северо-западу от Сиднея) после сообщения о том, что один из посетителей, которым оказался Джойс, не носит маску в помещении станции. "Он извинился и сотрудничал с офицерами, которые оставались настойчивыми и справедливыми. Безусловно, инцидент в Армидейле является четким доказательством того, что полиция при любом нарушении эпидемических правил проведет расследование и примет меры", - отметил заместитель комиссара, добавив, что за нарушение санитарных правил заместитель главы австралийского правительства был оштрафован на 200 австралийских долларов ($151).

Карантин в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс

Вспышка коронавируса в Сиднее, который является административным центром штата Новый Южный Уэльс, была зарегистрирована после того, как 12 июня сотрудник международного аэропорта заразился индийским вариантом коронавируса при перевозке экипажа одного из самолетов, прибывших из-за границы. Будучи инфицированным, он посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр на юго-востоке мегаполиса, заразив еще шесть человек. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще неделю увеличилось до 160. На фоне быстрого распространения вируса власти города объявили жесткий карантин в Сиднее и окрестных регионах, а также ввели санитарные ограничения в остальной части штата.

С начала эпидемии в стране выявили 30 528 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 347 человек, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 25 июня прививку сделали более 7 млн австралийцев (население Австралии составляет 25,6 млн человек).