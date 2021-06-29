Власти Удмуртии увеличат фонд для пациентов с коронавирусом до 1,7 тыс. коек

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 1 июля увеличат коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией до 1,7 тыс. коек, к работе в качестве ковид-центров вернется больница в Завьяловском районе, ковид-отделение откроется в Можгинском районе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"С 1 июля к работе в качестве ковид-центра возвращается Завьяловская районная больница (152 койки). Кроме того, ковид-отделение на 100 коек заработает в Можгинской районной больнице. Таким образом, общий коечный фонд для пациентов с ковид составит 1 711 коек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Удмуртии, соответствующее решение принято в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией - с конца июня в республике ежедневно выявляется от 80 до 94 новых случаев заболевания.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день полностью как ковид-центры работают городские клинические больницы № 6 и № 2, республиканская клиническая инфекционная больница, ковид-койки выделены в республиканской детской клинической больнице и родильном доме № 5. Из 1459 коек занято 957, свободно 502, или 34,4%.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости открыли пятый ковидный центр в городской больнице Ижевска, который позволил развернуть дополнительно 202 койко-мест.