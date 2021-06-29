Общество "Знание" запустило новый просветительский проект для студентов "Умные недели"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российское общество "Знание" запустило для студентов проект "Умные недели", это цикл лекций с известными экспертами в различных областях. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Российское общество "Знание" запустило проект "Умные недели", в ходе которого известные и уважаемые эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства будут проводить по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству", - уточнили в пресс-службе.

До конца августа "Умные недели" пройдут во всех регионах страны.

Программа "Умных недель" охватывает широкий круг тем. Например, это лекция о новой области экспериментальной химии (инфохимии), изучающей возможность записи и хранения информации на молекулярном уровне от профессора Национального исследовательского университета ИТМО, выступления профессионального географа и тревел-журналиста, лекция на тему биомедицинских материалов. Кроме того, в программе танцевальный мастер-класс, лекции об успешном предпринимательстве и многое другое.

Лекторы выступают на разных площадках: в Музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой, крупных университетах и техникумах, молодежно-культурных центрах и детских технопарках. "Доступность и легкость подачи информации обеспечивается разнообразием форматов выступлений - это лекции, воркшопы, TedTalks, иммерсивные лекции, кейс-чемпионаты, антипанельные дискуссии, сессии вопросов и ответов", - отметили в пресс-службе.

Расписание и новости "Умных недель" можно узнать на официальных страницах общества "Знание" в социальных сетях.