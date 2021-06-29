Среди сотрудников строительного гипермаркета в Тюменской области выявили очаг коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Тюменское управление Роспотребнадзора поставило на контроль новые очаги заражения новой коронавирусной инфекцией, их общее число увеличилось до трех. Зафиксировано 28 случаев заражения среди сотрудников строительного гипермаркета, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

"На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области имеются три очага групповой [пять и более случаев] заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Очаги зарегистрированы среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета, - 15 случаев; среди вахтовиков в г. Тобольске - 24 случая; среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" [г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1] - 28 случаев", - сказали в штабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 38 807 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 37 тыс. человек выздоровели.