В Эстонии испортились 68 тыс. доз вакцины от AstraZeneca

ТАЛЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Более 68 тыс. доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca пришли в негодность в Эстонии из-за повышения температуры в холодильной камере. Об этом во вторник сообщил департамент здоровья республики.

По его информации, испортившиеся дозы вакцины предназначались для пожертвования другим странам. Кроме них, в холодильной камере также хранились другие вакцины и препараты. Департамент здоровья начал расследование обстоятельств произошедшего.

В середине июня правительство Эстонии приняло решение пожертвовать неиспользованные 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca странам, испытывающим недостаток в препаратах.

В Эстонии прививку от коронавируса сделали 555 306 человек, при этом 429 094 человека завершили курс вакцинации.