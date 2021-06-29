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Пандемия COVID-19

В Эстонии испортились 68 тыс. доз вакцины от AstraZeneca

Это произошло из-за поломки холодильника

ТАЛЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Более 68 тыс. доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca пришли в негодность в Эстонии из-за повышения температуры в холодильной камере. Об этом во вторник сообщил департамент здоровья республики.

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По его информации, испортившиеся дозы вакцины предназначались для пожертвования другим странам. Кроме них, в холодильной камере также хранились другие вакцины и препараты. Департамент здоровья начал расследование обстоятельств произошедшего.

В середине июня правительство Эстонии приняло решение пожертвовать неиспользованные 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca странам, испытывающим недостаток в препаратах.

В Эстонии прививку от коронавируса сделали 555 306 человек, при этом 429 094 человека завершили курс вакцинации.

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ЭстонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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