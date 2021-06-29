Вакцина CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях среди детей

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac продемонстрировала эффективность на начальных испытаниях среди детей и подростков. Об этом говорится в исследовании, опубликованном китайскими учеными в медицинском журнале The Lancet .

"Дети и подростки возрастом от трех до 17 лет хорошо перенесли прививку вакциной CoronaVac, она продемонстрировала безопасность и вызвала гуморальную реакцию", - говорится в работе исследователей.

550 человек приняли участия в объединенных испытаниях первой и второй фаз. В ходе второй фазы 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек - 3 мкг, остальные представляли контрольную группу - их не прививали вакциной от коронавируса.

180 из 186 детей из первой группы выработали антитела к коронавирусу, во второй группе исследователи зафиксировали иммунный ответ у всех участников испытаний. В контрольной группе антитела не образовались. "Результаты работы поддерживают использование 3 мкг препарата в виде двух запланированных прививок для дальнейших исследований среди детей и подростков", - сообщили авторы научной работы.

Медики не выявили серьезные побочные реакции в ходе испытаний, 13% участников сообщили о локальной боли в месте укола. Один ребенок из контрольной группы заболел пневмонией, однако исследователи считают, что этот единичный случай не связан с вакцинацией.

В начале июня власти КНР разрешили в экстренных целях прививать детей от трех лет вакциной CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac.