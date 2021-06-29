Псковская область перейдет на раздельный сбор мусора к 2023 году

ПСКОВ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" намерены к 2023 году перевести все районы на раздельный сбор мусора. Это позволит увеличить долю отходов, отправляемых на вторичную переработку, и как следствие - сократит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил во вторник ТАСС председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

На данный момент в Пскове закрыта свалка, которая расположена в пределах городской черты, в непосредственной близости от жилых кварталов. Полигон бытовых отходов выработал свой ресурс и был закрыт 1 января 2018 года после 70 лет эксплуатации. В связи с этим мусор на данный момент вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах Псковской области. Всего на территории региона насчитывается 24 мусорных полигона. По решению судов такие объекты закрыты в семи районах области.

"Для нашего региона тема утилизации и сортировки мусора крайне важна. За счет участия в нацпроекте мы рассчитываем, что в течение трех лет все населенные пункты перейдут на раздельный сбор, контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в каждом населенном пункте. И рынок должен будет отрегулировать - будут ли это контейнеры, позволяющие разделять ТКО на все пять фракций, или разделение будет только на сухие и мокрые отходы. Но мы существенно повысим уровень и качество обращения с ТКО, это позволит снизить нагрузку на экологию, сократить число в том числе и стихийных свалок в районах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, власти рассчитывают, что население будет разделять отходы на два вида. "Это отходы сухие, то есть непищевые, и пищевые. Потому что разделить сухие отходы гораздо проще, чем те, которые перемешались. Например, намокшую бумагу уже на вторичную переработку не сдашь. У нас есть плюсский перерабатывающий завод, который перерабатывает пластик, так там даже пакеты делятся на семь видов пластика. Дело в том, что у пакетов разные составы пластика, мы об этом не задумываемся на бытовом уровне, а для производства это имеет большое значение. То же самое с пластиковыми бутылками, при их создании используется три вида пластика", - пояснил Грахов.

Специальные контейнерные площадки

По словам Грахова, жители ряда муниципалитетов уже начали приобщаться к раздельному сбору мусора. Например, в Пскове, Великих Луках и в Порхове люди сортируют пластиковые бутылки и полиэтиленовые мешки. По оценке властей, региону пока не хватает контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

"Цена вопроса немаленькая. Нам нужно порядка 8,5 тыс. контейнеров, чтобы полностью все муниципалитеты, все населенные пункты, охватить этими контейнерами. Создавать такие площадки должны собственники земельных участков. И здесь возникает проблема. Конечно, некоторые муниципалитеты закладывают средства и создают такие площадки, но все равно их очень большая нехватка. В региональном бюджете мы заложили порядка 8 млн рублей на изготовление таких контейнерных площадок", - уточнил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Псковской области работает региональный оператор по обращению с отходами - компания "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка". На данный момент в регионе перерабатывается порядка 12% от всего объема ТКО.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал проблему утилизации отходов одной из самых острых в стране. Для решения этой проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.