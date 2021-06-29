В гостинице в Туве развернули обсерватор для детей из лагеря "Байлак"

ТАСС, 29 июня. Власти Тувы развернули обсерватор на базе гостиницы "Буян-Бадырги" в Кызыле для детей из детского лагеря "Байлак", где зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил ТАСС врио главы республики Владислав Ховалыг.

"В настоящее время проводится эпидрасследование. Чтобы процесс заражения не распространялся, 42 больных ребенка направлены в инфекционный госпиталь Республиканской детской больницы, а контактные - 89 человек, переведены в обсерватор. Накануне мы приняли решение развернуть обсерватор в гостинице "Буян-Бадыргы", так как в общежитии Тувинского строительного техникума [куда первоначально направили детей] не было комфортных условий для длительного пребывания детей. Теперь у ребят в каждой комнате будут отдельный санузел, бытовая техника и удобные кровати", - сказал Ховалыг, подчеркнув, что карантинный период составит 14 дней.

Как сообщалось, лагерь "Байлак" работал с 75-процентной наполняемостью, в нем находилось 174 ребенка и 33 сотрудника. Весь персонал перед сезоном был обследован на коронавирус. После выявления первого случая заражения среди детей 24 июня было проведено массовое обследование, которое подтвердило новые случаи.

Ховалыг также сообщил агентству, что эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции в республике ухудшается. Учитывая это, на оперативном штабе республики принято решение перепрофилировать терапевтический корпус под госпитальную базу для пациентов с коронавирусом. "Там будет развернуто 300 коек, также будут обеспечены дополнительные 19 реанимационных коек. Общий коечный фонд ковидных госпиталей увеличится до 930 коек, а реанимационных 57 по всей республике", - сказал он.

За прошлую неделю в Туве выявлено 345 больных с коронавирусом, что на 255 случаев больше, чем неделей ранее. На 28 июня первый компонент вакцины получили почти 61,5 тыс. человек. План вакцинации в республике выполнен на 49,6%, что выше средних показателей по России на 19,3%.

В новость была внесена правка (12:27) - уточняется число зараженных