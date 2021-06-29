В Чечне на курорте "Ведучи" построят семь горнолыжных трасс и три канатные дороги

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) построит на чеченском курорте "Ведучи" семь новых горнолыжных трасс общей протяженностью 8,7 км и три канатные дороги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Проектирование трасс и подъемников уже завершено, готовится конкурсная документация для поиска подрядчиков. Новую зону катания планируется открыть для гостей в зимнем сезоне 2022/2023. Горнолыжникам будет доступно катание на северном склоне хребта Данедук с высоты 2 325 м на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных. Каждая из них будет оборудована системой искусственного оснежения", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, наверх гостей будут доставлять кресельные подъемники протяженностью 1390 и 622 м, а северный и южный склоны курорта соединит гигантская канатная дорога длиной 4,4 км.

"Курорт "Ведучи", как и "Архыз", проектируется и строится с нуля и в уникальном с точки зрения природы и истории месте. Поэтому, уверен, интерес к трассам "Ведучи" у гостей будет большим. Современная горнолыжная инфраструктура, хороший перепад высот, невероятные виды с хребта Данедук и погружение в самобытную культуру чеченцев - вот то, что сделает курорт заметным на горнолыжной карте страны", - приводит пресс-служба слова генерального директора КСК Хасана Тимижева.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная траса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.