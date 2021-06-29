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Песков сообщил, что отдельное телеобращение Путина по ситуации с COVID-19 не планируется

Этот вопрос так или иначе поднимут на прямой линии, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отдельное телеобращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом не планируется, но вопрос так или иначе будет поднят на прямой линии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Пока каких-то специальных обращений президента не планируется", - сказал представитель Кремля. "Будет прямая линия, наверняка будут вопросы и про это [про ситуацию с коронавирусом]. Здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать то, что граждане будут задавать вопросы и про это", - добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в массиве вопросов, которые уже поступили на прямую линию, "очевидно, что эта тема очень сильно интересует граждан".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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