Песков сообщил, что отдельное телеобращение Путина по ситуации с COVID-19 не планируется

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отдельное телеобращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом не планируется, но вопрос так или иначе будет поднят на прямой линии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то специальных обращений президента не планируется", - сказал представитель Кремля. "Будет прямая линия, наверняка будут вопросы и про это [про ситуацию с коронавирусом]. Здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать то, что граждане будут задавать вопросы и про это", - добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в массиве вопросов, которые уже поступили на прямую линию, "очевидно, что эта тема очень сильно интересует граждан".