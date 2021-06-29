Глава Приамурья призвал руководителей предприятий активизировать вакцинацию в коллективах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал руководителей предприятий активизировать вакцинацию от коронавируса в коллективах. На некоторых производствах доля привитых не достигает и 1%, сообщает во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, в регионе привиты почти 130 тыс. человек, это 35,8% от плана.

"Руководителям "отстающих" организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов <…> Это не шутки - люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия. Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу - государственной важности - нужно выполнить в определенные сроки", - цитирует пресс-служба Василия Орлова.

По информации министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, среди лидеров по темпам вакцинации - Шимановский район и Селемджинский районы на севере области, здесь прививки сделали 83,2% и 82,4% жителей, подлежащих вакцинации. Ниже всех показатели в южных Архаринсском районе области (29,8%), в городе Райчихинске (27%) и поселке Прогресс (26,9%). "Вызывают беспокойство низкие темпы вакцинации среди работников предприятий, в первую очередь градообразующих", - добавила она.

В Минздраве региона отметили, что в области сформировано 230 прививочных пунктов - это почти в 10 раз больше, чем в начале года. Вакциной регион обеспечен, до конца недели поступит 20,1 тыс. доз препарата, в течение двух недель - еще 3,7 тыс. доз.

Ухудшение эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется в начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 24 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 305 человек умерли.