Бельгия выдала России обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бельгия выдала россиянина, обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году, и женщину - организатора азартных игр в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генпрокуратуры компетентные органы Королевства Бельгии экстрадировали в Россию Али Оздамирова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") и пп. "а", "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе № 2 в селе Гелдагон Курчалоевского района Чечни. С целью хищения бюджетных средств, предназначавшихся для выплаты зарплаты и стипендии учителям и учащимся, он создал организованную вооруженную группу, в распоряжении которой были автоматы АК-74 и АКМ, камуфлированная форма и маски на лица. 24 апреля того же года участники банды устроили стрельбу в школе. Ворвавшись в кабинет директора, где кроме него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с бюджетными деньгами в размере 40,6 млн неденоминированных рублей. В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник школы получил ранения.

Также Бельгия выдала России Екатерину Холодкову, которая с августа 2015 по август 2019 года в Воронеже с сообщниками незаконно организовывала и проводила азартные игры, используя игровое оборудование вне положенной зоны. В результате их действий был извлечен доход в сумме более 21 млн рублей.