Эксперт заявил о невозможности влиять на инфекционный процесс по коронавирусу среди детей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отсутствие препаратов для лечения и профилактики коронавируса у детей делает невозможным влияние на инфекционный процесс среди них, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Для детей, в отличии от взрослых, мы не имеем специфических противовирусных препаратов. <...> В отличии от взрослых, мы реально влиять на инфекционный процесс не можем вовсе. Поэтому в этой ситуации мой призыв будет в окружении детей максимально вакцинироваться в короткие сроки для того, чтобы особенно дети раннего возраста не страдали коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Эксперт также отметил, что для детей не разработано этиотропных препаратов, в отличии от взрослых. "Я знаю, что в настоящий момент поданы документы в Минздрав на регистрацию третьей фазы клинических испытаний - вакцинация детей от 14 до 18 [лет] - наиболее уязвимой в настающей эпидситуации когорте детей. И поэтому я приветствую начало этой фазы клинических испытаний. Надеюсь, что в дальнейшем и группы риска детей, имеющих хронические и соматические патологии, будут последовательно включены в расширенный календарь вакцинации против коронавирусной инфекции", - добавил Горелов.

Он также отметил, что "ахиллесовой пятой" данной пандемии являются пациенты с бессимптомными формами заболеваниями, так как они заражают людей. "Но чаще всего взрослый является источником инфекции для детей. <...> Прививать детей абсолютно нужно, чтобы не иметь негативных отдаленных последствий", - заключил он.