Эксперт советует делать ПЦР-тесты детям для участия в мероприятиях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Риск заразиться коронавирусной инфекцией в ресторане или кафе для детей на данном этапе минимален, но для участия в многолюдных и длительных мероприятиях в таких местах лучше предварительно пройти ПЦР-тестирование, заявил ТАСС во вторник главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"Для перестраховки, конечно, желательно, чтобы у них были мазки ПЦР на коронавирусную инфекцию. Чтобы, если большое количество людей собирается, на мероприятие я имею в виду, исключить риск заражения детей друг от друга, потому что мероприятие обычно протекает дольше двух часов <...>. Вот на мероприятие я бы обосновал сдачу ПЦР", - сказал Тимаков.

Он отметил, что риск заразиться минимален при недолгом нахождении в кафе и дистанционной рассадке. По его словам, для детей нынешняя мутация коронавируса более заразна, чем предыдущая, но пока имеет временную зависимость: чтобы заболеть, нужно находиться рядом с источником инфекции длительное время.

Тимаков также отметил, что если все взрослые в кафе будут привиты, то источника инфекции как такового не будет.

Вакцинированные взрослые реже заражают

Дети косвенно защищены в ресторанах, где находятся только вакцинированные посетители, "потому что вакцинированные взрослые гораздо реже заражают окружающих, чем без прививки", заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов.

По его словам, есть защита и у вакцинированных только первым компонентом, хотя это не устойчивая защита и она обладает меньшим эффектом, чем вакцинация двумя компонентами.

Отвечая на вопрос, могут ли дети быть переносчиками, эксперт сообщил, что "дети в меньшей степени переносят инфекцию, меньше заражают окружающих, чем взрослые".