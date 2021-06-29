В двух населенных пунктах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

ТАСС, 29 июня. Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для всех жителей Югорска и Советского, кроме тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой, опубликованном по итогам заседания оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Постановляю установить со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в документе.

В ходе заседания регионального оперштаба руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева отметила, что именно в Югорске и Советском ситуация с распространением коронавируса самая сложная, в июне заболеваемость превышает окружной показатель более, чем в четыре раза.

В оперштабе уточнили, что жители этих населенных пунктов смогут покидать место жительства только для обращения за медицинской помощью, следования к месту или от места работы, в аптеки, магазины, к организациям общественного питания, организациям, осуществляющим ритуальные услуги, а также для оказания помощи близким родственникам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями, выгула домашних животных в 100 метрах от места проживания и выноса мусора. Также в Югорске и поселке Советском на три недели запретили работу кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск).

По всему округу до 31 июля продлили запрет на деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, а также развлекательных и досуговых заведений, в том числе кальянных.

По решению губернатора, работодателям округа рекомендовали перевести не менее половины персонала на дистанционную работу.

О ситуации

На 29 июня общее количество заразившихся в регионе превысило 59 тыс., выздоровели 57,7 тыс. человек. 26 июня в Югре впервые с марта за сутки зафиксировали более 100 случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения эпидобстановки число ковидных коек выросло в 1,5 раза. Сейчас в регионе активно ведется вакцинация граждан, в нескольких городах приостановили работу мобильных пунктов, чтобы обеспечить вакциной только записавшихся заранее.