СКФУ и Белорусский госуниверситет запустят в 2022 году новую образовательную программу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и Белорусский государственный университет с 2022 года начнут совместную подготовку специалистов в области социальной работы. Выпускники смогут получить два диплома, сообщил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в рамках Восьмого форума регионов России и Белоруссии, который проходит в онлайн-формате.

"С Белорусским государственным университетом мы выстраиваем взаимодействие по направлению социальной работы, наше сотрудничество сфокусировано вокруг создания новых методов реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проектирования социальной среды и социального предпринимательства. В текущем году подписано соглашение о совместной реализации образовательной программы с возможностью получения двух дипломов по направлению социальной работы, первый набор пройдет на 2022/2023 учебный год", - сказал он на заседании секции по развитию сотрудничества двух стран в сфере науки и образования.

Беспалов отметил, что крупнейший вуз Северного Кавказа развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями Белоруссии с 2013 года. "Особенно хотел бы отметить наше сотрудничество с Белорусским государственным университетом, за последние пять лет мы провели более 20 научных и образовательных мероприятий в области биотехнологий, нам удалось реализовать семь проектов в области нанобиотехнологий. Более 50 сотрудников наших университетов прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования", - пояснил ректор СКФУ.

В 2021 году вуз станет участником проекта "Летний университет", во время которого несколько сотен студентов из Белоруссии пройдут двухнедельное обучение в российских высших учебных заведениях. "50 ребят из восьми вузов Белоруссии к нам в ближайшее время приедут, мы на достойном уровне их встретим, оснастим компетенциями в рамках двух дополнительных программ, которые мы запланировали", - сказал Беспалов.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям: фармация, наноинженерия, строительство, туризм, экономика, журналистика, большой выбор направлений в области информационных технологий.