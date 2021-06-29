Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за $73 тыс.

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort, которым она управляла почти 40 лет назад, ушел с молотка за £52,6 тыс. (более $73 тыс.) на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

По словам аукционеров, 1,6-литровый седан принцессы, подаренный ей перед свадьбой в 1981 году наследником британского трона принцем Чарльзом, был продан участнику торгов по телефону. Предложенная им сумма превзошла оценочную более чем на £10 тыс. (около $14 тыс.). На автомобиле с серебряной лягушкой на капоте - копией подарка сестры Сары Спенсер - Диана нередко посещала поле для игры в поло, чтобы посмотреть, как выступает Чарльз.

Принцесса перестала пользоваться машиной вскоре после рождения принца Уильяма в 1982 году, а позже ее купил за £6 тыс. ($8,3 тыс.) торговец антиквариатом. По словам представителя компании Льюиса Рабетта, к машине Дианы с оригинальным номерным знаком и пробегом в 83 тыс. миль (133,5 тыс. км) был проявлен значительный интерес в различных уголках планеты, и в конце концов Ford Escort приобрел коллекционер из Южной Америки.

Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro с пробегом в 30 тыс. км был продан на аукционе в 1990-х годах за £6 тыс. ($8,5 тыс.), а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.

Еще один ее автомобиль 2,3-литровый Audi 80 Cabriolet 1994 года выпуска ушел с молотка в прошлом году за £58 тыс. ($82 тыс.) после того, как его дважды не удалось продать.