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Тульская область вошла в национальный туристический проект "Императорский маршрут"

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ

ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова  в Туле подписали соглашение о вхождении региона в национальный туристический проект "Императорский маршрут", посвященный династии Романовых. В рамках соглашения совместно с федеральными и региональными туроператорами планируется создание новых туристических продуктов, сообщила пресс-служба облправительства.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.

"В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать конкретные турпродукты, которые будут включать новые актуальные форматы, привлекательные для молодежи. Именно посещение Тульской области, где богатое культурное и историческое наследие гармонично сочетается с новыми креативными пространствами и современной инфраструктурой, позволяет туристам по-новому открыть для себя историю и культуру России", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Отмечено, что Тульская область стала 22-м регионом, присоединившимся к проекту "Императорский маршрут". "Проект станет новым импульсом для развития туристического потенциала региона. Нам предстоит много работы. Вскрывая новые и новые пласты, мы сможем показать все культурно-историческое наследие нашего края, используя современные туристические продукты", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подчеркнула, что Тульская область - это регион, который сохранил традиции и преемственность истории императорской России. "Архитектурное и культурное воплощение исторического наследия мы видим в памятниках, а когда памятники в хорошей сохранности - это дает новые возможности для туризма", - добавила она.

Также во вторник в Туле в рамках проектно-аналитической сессии "Музейные маршруты России", направленной на развитие и продвижение отечественных музеев, было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом и Министерством культуры РФ. Оно нацелено, в том числе на поддержку проекта "Императорский маршрут". "Это интереснейший маршрут, который будет "сцеплять" страну. <...> Мы будем Анну Витальевну [Громову] и "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" поддерживать, находить новые ресурсы вместе с регионами, которые уже активно в это вовлекаются", - сказала по итогам подписания документа статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

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