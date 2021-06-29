Более 620 тыс. человек в России находятся под наблюдением по коронавирусу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России под медицинским наблюдением в связи c заболеванием COVID-19 и подозрением на него находится более 620 тыс. человек, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня 182 тыс. коек работают, 151 тыс. пациентов находятся на лечении. В целом же под наблюдением находятся 626 тыс. человек", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он также добавил, что наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью в таких субъектах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская область и ряд других. "Однако мы наблюдаем здесь положительную динамику", - уточнил министр.