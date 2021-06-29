В Череповце на маршруты запустили 18 новых экологичных автобусов

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Город Череповец Вологодской области получил в этом году 35 новых автобусов на газомоторном топливе благодаря победе в конкурсном отборе нацпроекта "Безопасные качественные дороги".На городские маршруты вышли 18 машин из этой поставки, остальные 17 перевозят пассажиров с мая этого года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"18 новых автобусов большого класса сегодня горожанам торжественно вручил губернатор Олег Кувшинников. Это вторая партия общественного транспорта в этом году. Машины были получены за счет участия и победы Череповца в конкурсном отборе нацпроекта "Безопасные качественные дороги". 17 автобусов вышли на маршруты в мае", - говорится в сообщении.

Обновлять общественный транспорт Череповцу удается три года подряд, в 2020 году за счет победы в федеральном конкурсе в город поставили 17 машин. В 2019 году Череповец получил 25 автобусов в рамках губернаторской программы "Ваш автобус". Еще три междугородних автобуса были закуплены в 2020 году за счет средств муниципального предприятия "Автоколонна №1456" и местного бюджета. Всего за три года автопарк города пополнился 80 современными автобусами.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, в будни общественный транспорт перевозит около 150 тысяч пассажиров. Ежедневно выходят на линии 215 автобусов и 28 трамваев. Новые машины оснащены по современным требованиям, в качестве топлива используется природный газ - метан.