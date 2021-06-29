В Башкирии развернут дополнительно 500 коек для пациентов с коронавирусом

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Количество коек, развернутых для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Башкирии, будет увеличено на 500. На данный момент свободно 8% из 1 980 койкомест, сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания регионального оперштаба во вторник.

"За неделю среднесуточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 16%. На 25% выросла заболеваемость пневмонией. Из 1 980 развернутых инфекционных коек занято 92% мест. Сегодня мы дополнительно вводим 250 коек и еще столько же - с 1 июля", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра здравоохранения республики Максима Забелина.

За прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали более 20 тыс. человек. Всего в регионе первым компонентом привиты 531 585 жителей, вторым - 371 176 человек. По данным оперштаба, по состоянию на 29 июня заражение коронавирусом подтверждено в 41 196 случаях, прирост за сутки - 143. Стационарное лечение получают 237 пациентов, всего умерших - 589.