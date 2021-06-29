В Эстонии запустят новый русскоязычный телеканал

ТАЛЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Новый русскоязычный телеканал Duo 7 запускается в Эстонии с 1 июля. Об этом член правления компании Duo Media Networks Ристо Розиманнус сообщил во вторник порталу ERR.

По его словам, с 1 июля канал можно будет смотреть в местных кабельных сетях STV и Elisa, позднее он станет доступным и для остальных зрителей.

"С 30 августа начнут выходить новости на русском языке, пять раз [в день] каждый день, - сказал он. - Их мы будем делать в сотрудничестве с русской редакцией [газеты] "Постимеэс". В конце осени добавим еще какие-то свои передачи, чтобы больше информировать русскоязычную аудиторию и вовлекать ее в местную жизнь".

Как отметил Розиманнус, канал сосредоточится на качественных развлекательных телепроектах. Он также будет доступен зрителям в Латвии и Литве. Duo Media Networks является дочерним предприятием издательства Postimees Grupp. Последнее издает в Эстонии популярную газету Postimees.

По данным на середину июня, наиболее популярным русскоязычным каналом в Эстонии является "РТР-Планета", рейтинг которого составляет 4,6%. За ним идут "НТВ Мир" (3,7%) и латвийский канал ПБК, созданный для вещания российского Первого канала в странах Балтии (3,5%). Рейтинг эстонского государственного русскоязычного канала ETV+ составляет 2%.