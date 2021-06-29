В одном из районов Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

КАЗАНЬ, 29 июня./ТАСС/. Власти Альметьевского района Татарстана ввели ограничения на проведения массовых мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Альметьевского района.

"Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов призвал воздержаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях и проведение максимально запланировать на открытых площадках, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятия в закрытых помещениях рекомендовано заполнять не более, чем на 30%, с равномерной рассадкой.

По словам Нагуманова, в Альметьевском районе вакцинировано 45,2% взрослого населения - это 41678 человек, также постоянно работают более 40 пунктов вакцинации.

Ранее, в Татарстане Роспотребнадзор региона начал проверку после многотысячного концерта артиста Niletto в Набережных Челнах, где не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.