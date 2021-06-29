Минобрнауки разработает рекомендации по организации обучения в условиях пандемии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработает и направит в вузы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в заседании Российского союза ректоров. Министр сообщил о том, что министерством в ближайшее время будут разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по организации учебного процесса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Фальков обратил внимание ректоров на необходимость проведения разъяснительной работы со студентами и преподавателями по вопросам вакцинации и призвал ректорское сообщество страны уделить этому вопросу максимальное внимание. "Мы проанализировали 273 сайта российских вузов и только 159 из них имеют разделы, посвященные коронавирусу или вакцинации. Прошу обратить внимание ректоров всех вузов на проведение широкой разъяснительной работы на главной странице сайта университета. Нужно ответить на вопросы о том, где можно вакцинироваться, какие преимущества у той или иной вакцины, составить список наиболее популярных вопросов-ответов", - сказал Фальков, чьи слова приводит пресс-служба.

На сайтах российских вузов, отметил министр, необходимо разместить телефон горячей линии, позвонив на которую, абитуриенты, студенты и все желающие смогут получить ответ на свой вопрос по теме профилактических мер, связанных с противодействием коронавирусной инфекции.

Министр также обратился к Российскому союзу ректоров с просьбой сформулировать и направить в Минобрнауки России единую позицию по вопросу внедрения профилактических мер в вузах в новом учебном году, которая будет согласована со всеми региональными советами руководителей образовательных организаций.