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ФБК оштрафовали на 50 тыс. рублей за отказ ответить на запрос Роспотребнадзора

Суд признал ФБК виновным в совершении административного правонарушения по статье "Невыполнение законных требований должностного лица"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы во вторник оштрафовал на 50 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и иностранным агентом) за отказ ответить на запрос Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал ФБК виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ ("Невыполнение законных требований должностного лица"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией и запрете ее деятельности.

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