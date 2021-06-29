МИД России признал, что международная регистрация российской вакцины затянулась

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /ТАСС/. Регистрация российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) затянулась, но это не мешает ее поставке более чем в 60 стран. Об этом заявил во вторник российским журналистам на полях встречи глав МИД стран Группы двадцати заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Отвечая на соответствующий вопрос, он выразил согласие, что в определенном смысле дискриминация присутствует в факте нерегистрации российской вакцины.

"Но вы понимаете, что мы поставляем свою вакцину, у нас двусторонние соглашения чрезвычайного характера с более чем 60 странами. На нас лежат весьма масштабные обязательства, которые надо выполнять на фоне собственной потребности в вакцинации. Поэтому говорить, что нас не пускают на рынок, потому что ВОЗ и ЕМА не одобрили наш препарат, - это натяжка", - сказал заместитель министра.