Путин проведет прямую линию с россиянами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду ответит на вопросы жителей страны в прямом эфире. Прямая линия с главой государства начнется в полдень.

Для Путина это будет уже 19-е подобное мероприятие. С 2001 года он 14 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.

В прошлом году, однако, от привычного формата пришлось отступить. Из-за распространения коронавируса прямая линия не проводилась отдельно, а была совмещена с другим президентским мероприятием - большой пресс-конференцией.

Без лишних посредников

На этот раз ни отменять, ни переносить мероприятие из-за инфекции не стали, его лишь перевели в безопасный для всех участников формат. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сделать это удалось благодаря современным технологиям.

Традиционно для прямой линии определяли локации, где собирались россияне и откуда они могли задать свой вопрос. Туда выезжали специальные съемочные группы.

В текущем году, как говорил представитель Кремля, число посредников в виде журналистов удалось сократить до минимума, однако возможность задать вопрос напрямую президенту осталась у всех россиян: они могут оставить письмо на сайте, направить обращение в звуковом или видеоформате, позвонить по специальному номеру или послать смс.

"Девиз этой прямой линии - "Без лишних посредников", - объяснял журналистам пресс-секретарь главы государства. По его словам, это "относительная, но все-таки новация".

При этом Песков заверял, что президент будет по-прежнему вести прямой разговор, видеть всю палитру тем, в том числе с учетом обширной географии страны.

Неугасающий интерес

Как отмечали в Кремле, россияне традиционно очень активно направляют вопросы для прямой линии с Путиным. "Работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", - подчеркивал Песков.

Об этом же говорят и данные статистики. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый десятый россиянин из тех, кто знает о прямой линии, хочет задать вопрос главе государства.

Количество обращений и просьб, адресованных президенту, по состоянию на вечер вторника уже превысило 714 тыс. Из них больше половины поступило через кол-центр, пятая часть пришла по смс.

Сообщения от россиян принимаются с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Острые вопросы

Часть поступивших обращений публикуется на сайте "Москва - Путину", где можно также оставить вопрос и посмотреть статистику за прошлые годы. Судя по данным портала, больше всего россиян волнуют проблемы, связанные с социальной сферой, качеством жизни. В числе самых острых вопросов - цены на продукты, стоимость авиабилетов, сложности с пособиями и другими выплатами, ситуация с ипотекой.

На мероприятии не обойдут стороной и проблемы, связанные с пандемией. Пресс-секретарь президента рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", что большинство вопросов для прямой линии заданы по теме коронавируса. Так, россиян интересуют сроки окончания пандемии и ее возможные экономические последствия.

По словам Пескова, глава государства в эфире, вероятно, даст развернутый ответ на тему обязательности вакцинации от коронавируса в России. Он подчеркнул, что прививки от коронавируса для граждан страны в целом остаются добровольными: они строго требуются лишь для представителей отдельных профессий.

Беспокоит россиян и состояние окружающей их среды. Целый блок вопросов связан с инфраструктурой населенных пунктов - плохое состояние или отсутствие социальных объектов, проблемы в отрасли обращения с отходами, аварийное жилье. Найти решение этих проблем люди надеются, обратившись к президенту.

Обращения граждан

Как рассказывал журналистам Песков, сам Путин при подготовке к прямой линии работал с обращениями граждан и справочной информацией. Помимо этого он провел несколько совещаний в преддверии эфира.

В понедельник президент пообщался с экспертами и своей администрацией. В совещании во вторник помимо представителей Кремля участвовали некоторые вице-премьеры, министр финансов Антон Силуанов.

Как отмечал в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства, обработка вопросов не заканчивается с завершением программы. С ними продолжает работать Общероссийский народный фронт, волонтеры. Некоторые обращения ложатся в основу сюжетов для телеканалов.

Какие-то просьбы удается решить уже при подготовке прямой линии. Еще часть вопросов по итогам мероприятия доводят до регионов. Из поступивших на линию обращений, по словам представителя Кремля, для губернаторов составляют специальные подборки. В них включают наиболее острые вопросы по конкретным территориям.

Такую же практику используют и для некоторых федеральных органов власти. Это "дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств, что называется, понять, почувствовать пульс на земле", пояснял Песков.

Традиция прямой линии

Впервые формат прямой линии был использован в России 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие "сеансы связи" проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

К первой прямой линии поступило более 400 тыс. вопросов. В следующие четыре года количество обращений колебалось от одного до 1,5 млн, в 2006 году - достигло 2,3 млн.

Максимальное число россиян обратилось к президенту в 2015 году. Тогда организаторы получили около 3,25 млн вопросов. В последние несколько лет количество обращений остается в диапазоне 2-3 млн.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" продолжается по мере необходимости, ее длительность не определена заранее. "Россия-1", НТВ и Первый канал предварительно отвели на трансляцию мероприятия по три часа.

Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.